In jaar tijd 1.000 vacatures erbij in Antwerpse horeca: mobiele keuken op Operaplein moet inwoners warm maken voor job

We hoeven het u niet te vertellen: de horeca heeft ferm afgezien ten tijde van de coronacrisis. Zo erg zelfs dat het aantal vacatures in de sector in twee jaar tijd van 500 naar meer dan 2.000 is gestegen. In het afgelopen jaar ontving VDAB in het arrondissement Antwerpen 80,8% meer vacatures voor horecapersoneel, voor de stad Antwerpen is dit zelfs 101,1%. In diezelfde periode daalde in de stad het aantal werkzoekenden met jobambities in de horeca met meer dan 15%.