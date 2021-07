In de val gelokt door zijn vaste prostituee: vandaag begint proces over gruwelmoord op loodgieter Johan Van Der Heyden

LINT/BREDAVandaag staan vier verdachten voor de rechtbank in Breda voor de ‘kettingzaagmoord’ op loodgieter Johan Van der Heyden (56) uit Lint (Antwerpen). De vader van twee volwassen zonen werd in de val gelokt bij een afspraak met een Nederlandse prostituee. Wat volgde was een mensonterende martelgang: Johan Van der Heyden werd gedood, in stukken gezaagd en opgestookt. De resten werden in een betonkuip gestort en in het water gedumpt. Het ziekelijke brein achter deze gruwel is Nicky S. (32) uit het Nederlandse Steenbergen. Hij riskeert tot 20 jaar cel.