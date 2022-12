“In België kon ik mijn verdriet nog ‘uitstellen’, maar in Colombia zag ik plots weer al zijn spullen in ons appartement...”: Ana (27) verloor haar vriend Andres (28) in zwaar busongeval op E19

Schoten“In België kon ik mijn verdriet nog uitstellen, maar in Colombia volgde de pijnlijke confrontatie met al zijn spullen in ons appartement...” Nog geen 24 uur nadat Ana Maria Torres (27) in Parijs dolgelukkig ‘ja’ gezegd had tegen haar vriend Andres Felipe Rodriguez (28), crashte de bus die hen naar Amsterdam zou brengen op de E17 in Schoten. Voor Andres kon geen hulp meer baten. “Nadat ik zelf het ziekenhuis mocht verlaten, ben ik nog teruggekeerd naar de Eiffeltoren. Om hem te eren.”