IN BEELD. Zo hebt u hem nog nooit gezien: Bart De Wever speelt overtuigende gijzelnemer tijdens oefening van politie en brandweer: “Ik wil de burgemeester spreken!”

De Antwerpse politie en brandweer hebben woensdag een demonstratie in Antwerpen gegeven waarbij burgemeester Bart De Wever (N-VA) optrad als gijzelnemer. In de stad is een intense samenwerking ontstaan tussen politie en brandweer in de Casualty Extraction Rescue Teams (CE-RT). De voorbije maanden werden in die teams al honderden politie- en brandweermensen opgeleid.

“Blijf beneden, wapens weg. Jullie moeten naar beneden. De burgemeester moet komen, dan gaat zij buiten. Je hebt vijf minuten!” Voorbijgangers die de voormalige school in de Napelsstraat voorbijliepen en het geschreeuw toevallig hoorden zouden nooit hebben geraden dat het Bart De Wever (N-VA) zelf was die om de burgemeester riep. Hij kroop volledig in zijn rol als zowel gijzelnemer als gijzelaar en liet de hulpverleners van de Casualty Extraction Rescue Teams serieus moeite doen. Gelukkig voor De Wever ging het vandaag slechts om een oefening en kwamen de trainingsprojectielen niet al te hard aan. Wel werden er oordopjes uitgedeeld tegen het lawaai van de pistoolschoten.

Quote De technieken die hier aangeleerd worden zijn niet enkel in dit soort situaties nuttig. Bij het grote busongeval op de E19 recente­lijk hebben we door het afbinden van ledematen bijvoor­beeld meer dan vijf mensenle­vens gered. Dat kan tellen. Kristof Geens, woordvoerder Antwerpse brandweer

Bij de trainingen van het CE-RT oefent de politie op de uitschakeling van de verdachte, waarop de brandweer veilig en efficiënt de slachtoffers moet evacueren. CE-RT is een Antwerpse uitbreiding op de Casualty Extraction Teams (CET) die door Binnenlandse Zaken werden ontwikkeld na de aanslagen van maart 2016. “Waar het CET bedoeld was voor een beperkt aantal specialisten, kunnen deze technieken uitgevoerd worden door alle operationele medewerkers van zowel politie als brandweer,” aldus commissaris Maarten Vandenhende. “Dat maakt dat de CE-RT’s 24 op 7 onmiddellijk kunt inzetten en dat je niet moet wachten op gespecialiseerde teams die soms van ver moeten komen.”

Volledig scherm De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) speelt een gijzelnemer in een oefening van Brandweerzone Antwerpen en Politiezone Antwerpen. © BELGA

Hopelijk nooit nodig

De Casualty Extraction Rescue Teams moeten vooral klaarstaan in het geval van incidenten en interventies met gewapende verdachten. “Voor politie is het nodige materiaal, zoals kogelwerende vesten en helmen, al inbegrepen in hun standaarduitrusting. Maar ook de brandweer zal vanaf nu van het nodige materiaal voorzien worden om hun taak veilig uit te kunnen voeren. We oefenen momenteel wekelijks, maar op termijn moeten alle eerstelijnsmedewerkers hiervoor opgeleid worden.”

Quote Uiteraard hopen we dat we deze technieken nooit echt nodig zullen hebben, maar we zien dat de mogelijk­heid dichterbij komt. Niet enkel met de twee recente ‘school shootings’ in de Verenigde Staten, maar denk bijvoor­beeld aan wat er in de Bataclan in Parijs gebeurd is. Maarten Vandenhende, politiecommissaris

Dat is wellicht niet altijd evident voor brandweerlieden, die in hun dagelijks activiteiten doorgaans niet geconfronteerd worden met actieve schutters en gijzelingen. “De geesten moesten daarvoor wel rijpen,” vertelt woordvoerder van Brandweer Zone Antwerpen Kristof Geens. “Maar wat voor ons vooral fijn is is dat de technieken die hier aangeleerd worden niet enkel in zulke situaties nuttig zijn. Bij het grote busongeval op de E19 recentelijk hebben we door het afbinden van ledematen bijvoorbeeld meer dan vijf mensenlevens gered. Dat kan tellen.”

Voor commissaris Vandenhende gaat het vooral over paraatheid in het geval van dramatische situaties. “Uiteraard hopen we dat we deze technieken nooit echt nodig zullen hebben, maar we zien dat de mogelijkheid dichterbij komt. Niet enkel met de twee recente ‘school shootings’ in de Verenigde Staten, maar denk bijvoorbeeld aan wat er in de Bataclan in Parijs gebeurd is. Daar moeten we hoe dan ook klaar voor zijn.”

Voorbeeld voor het land

Burgemeester Bart De Wever is "trots dat deze Antwerpse opleiding voor het evacueren van slachtoffers bij geweldincidenten een voorbeeld kan zijn voor de rest van dit land." De voorbije jaren is volgens De Wever sterk ingezet op nauwere samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten om steden weerbaarder te maken tijdens ernstige incidenten. Bovendien had hij plezier in zijn acteerrol vandaag.

“Het maakt wel indruk, want je bent dat niet gewoon. Zeker niet met een vuurwapen. Zo’n schietpartij komt dan wel plots heel dichtbij. Het schijnt wel dat er kandidaten bij de vleet waren om mij neer te schieten en in de boeien te slaan. Ik zal dat goed onthouden. De namen zijn genoteerd.”

