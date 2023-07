IN BEELD. Tom Waes verrast stampvolle Grote Markt op Vlaanderen Zingt in Antwerpen

Viervoudig wereldkam­pi­oen breekt lans voor ‘Natural Bodybuil­ding’: “Het is mijn passie, maar het kost ook ontzettend veel geld”

De kans is erg groot dat u nog nooit van Michael Anderson (56) hebt gehoord. Nochtans is hij viervoudig wereldkampioen en tweevoudig Europees kampioen ‘Natural Bodybuilding’. Op 1 juli won hij zijn tweede Europese titel in Salamanca, Spanje. Maar Natural Bodybuilding, ofwel bodybuilding zonder steroïden en dergelijke producten, is dan ook geen bekende sport in onze contreien. Genoeg reden voor Michael om een lans te breken voor zijn grote passie. “’Normale’ bodybuilders kunnen meer tillen, maar hun huid ziet er dood uit.”