IN BEELD. Tiende editie Antwerp Fashion Weekend

ANTWERPENNiet enkel wielergekte in de grote Koekenstad dit weekend. De vele shoppers op zaterdag en koopzondag konden van de Meir tot de Nationalestraat genieten heel wat schoon volk op de rode loper. Het was alweer de tiende editie van Antwerp Fashion Weekend in dé belangrijkste modestad van Noordwest-Europa.