IN BEELD. Publiek opnieuw vedette tijdens 25ste editie van ‘Antwerpen Zingt’

‘Antwaarpe’ van De Strangers, ‘Zie ik de lichtjes van de Schelde’ van Bobbejaan Schoepen, ‘Thank You for the Music’ van Abba. Het is maar een greep uit de vele hits die zaterdagavond op de Scheldekaaien door het grootste gelegenheidskoor van ’t stad werden meegebruld. Voor de 25ste editie had de organisatie een paar bekende ‘voorzangers’ voorzien: onder meer Slongs, Koen Crucke, Luc Caals en Loes Van den Heuvel stonden op de affiche.