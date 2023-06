IN BEELD. Meesterwerk Ensor nagemaakt … met 19.000 eclairs

De stunt was zonder meer een huzarenstukje. Vooraf bepaalden studenten van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen de juiste kleurcodes van ieder vakje om het schilderij, dat een koppel dat wordt omringd door lachwekkende en sinistere koppen toont, precies na te bootsen. Uiteindelijk waren in totaal 19.000 mini-eclairs nodig om de klus te klaren.

De actie was een initiatief van de bekende Antwerpse patissier Lints. “We willen voorbijgangers en bezoekers van het KMSKA verrassen met spraakmakende eclairs geïnspireerd door kunst”, zegt Eddy Van Tittelboom van Lints. “Zo tonen we dat bakkers meesters zijn in hun ambacht én in hun creativiteit. We steunen KickCancer al enkele jaren, en daarom gaat de opbrengst van de mini-eclairs integraal naar de stichting.”