IN BEELD. Marokkaanse gemeenschap viert feest in Antwerpen: “We hebben geschiedenis geschreven”

Straten afgesloten

Abdel Farouan kwam speciaal vanuit Nederland naar Borgerhout voor de wedstrijd. “De sfeer is hier leuker. We hebben eerst lekker Marokkaans gegeten en nadien de match gezien in een café op de Turnhoutsebaan. Het was superspannend! We zijn heel blij met de winst en zijn zeker dat we wereldkampioen worden!”, vertelt hij. Ook Samir Eddaoui (34) feest mee op straat. “Het is fantastisch, Marokko schrijft vandaag geschiedenis! Niet alleen voor ons maar voor de hele Arabische wereld is dit een prestatie. We komen op straat om onze fierheid te tonen. De sfeer is heel vreugdevol, vannacht gaan we nog veel dansen en zingen!”