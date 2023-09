IN BEELD. Israël wint WK tikkertje in Antwerpen

In WCT is het de bedoeling om zoveel mogelijk ‘evasions’ of ontwijkingen te bekomen, op die manier scoor je punten voor je team. Er wordt telkens één tegen één gespeeld, waarbij er steeds iemand de ‘chaser’ of achtervolger is en iemand de ‘evader’ of de persoon die probeert weg te lopen. De chaser heeft twintig seconden om de evader te tikken, als dat niet lukt krijgt het team van de evader een punt en komt er een nieuwe chaser in. Lukt het de chaser wel, dan wordt deze de evader en komt er een nieuwe chaser in. Tussen elke ‘chase’ is er slechts vijfentwintig seconden tijd, dus het spel gaat snel vooruit en is dus heel erg intensief voor de deelnemers.