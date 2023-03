IN BEELD. Historisch binnenschip verlaat Antwerpse Scheldekaaien … op wieltjes

“Gelieve niet te verhuren aan moslims”: Farida (30) stuit op nare brief in voormalig huurappar­te­ment

Ze is er niet goed van, Farida Mouallal (30) uit Ekeren. In het appartement dat de jonge mama onlangs verliet en dat nu opnieuw te huur staat, viel een anonieme, racistische brief in de bus. Farida is gechoqueerd: “Ik doe zo mijn best om vriendelijk te zijn. Zéker in deze ‘witte’ buurt.” Ze doet hier haar verhaal.