IN BEELD. Grote dakbrand op de Universiteit Antwerpen is geblust, maar wat nu? “Geen invloed op examens”

Lees alles over het inferno in de Universiteit Antwerpen in ons dossier .

De experten moeten hun werk nog doen, maar de voorlopige balans is zwaar. Een 136-tal kantoren van onderzoekers en de administratie en vier middelgrote aula’s hebben (water)schade opgelopen en verschillende kunstwerken in het B-gebouw zijn verloren. Het aanpalende D-gebouw, waar de richting Letteren en Wijsbegeerte onderdak vindt, kampt met ernstige waterschade door de bluswerken en is dus ook niet meer toegankelijk tot na de herstellingswerken. Volgens rector van Goethem zal het nog minstens “een jaar of twee” duren alvorens deze gebouwen hersteld zullen zijn. Het prijskaartje daarvoor is nog niet bekend, maar zal in de miljoenen oplopen.