IN BEELD. Bart De Wever aan het werk als crimineel tijdens oefening van politie en brandweer

Antwerpen Donderwol­ken boven Antwerps Toneelhuis: directie zet stap opzij na negatief subsidiead­vies

Het loopt allesbehalve lekker in het Toneelhuis. Het bekende Antwerpse stadstheater dreigt niet alleen zijn subsidies te verliezen na een negatief advies. Nu zet ook de nieuwe directie een stap opzij. Wegens ziekte, luidt het officieel. Opvallend: de artiesten nemen nu tijdelijk het roer over. “Niet alleen onze artistieke werking maar ook de jobs van 70 vaste en minstens evenveel tijdelijke medewerkers zijn in gevaar”, aldus acteur Tom Dewispelaere maandagavond op een persconferentie in de Bourlaschouwburg.

16 mei