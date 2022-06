IN BEELD. Antwerpse Modeafdeling houdt laatste defilé met Van Beirendonck aan het roer

Antwerpen/Zoersel Woede om “annexatie” van zorginstel­ling Joostens in Zoersel: fusiege­sprek­ken ZNA en GZA opgeschort

“ZNA Joostens in Zoersel – ons juweeltje – wordt geannexeerd. Dat pikken we niet.” De vakbonden van ZNA zijn er niet over te spreken dat hún woonzorgcentrum voor (jong)dementen wordt overgeheveld naar het Antwerpse Zorgbedrijf. Bij wijze van protest worden de fusiegesprekken tussen ZNA en GZA ‘on hold’ gezet. Er wordt ook een petitie begonnen.

2 juni