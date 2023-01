IN BEELD. 400 Antwerpenaren lopen het jaar in met goede voornemens op de Nieuwjaarsrun

“De Nieuwjaarsrun is de eerste loop van Antwerpen, en dat blijven we doen, al tien jaar lang.” Never change a winning team , dacht Kid Van Thienen, die al een decenium de succesformule van de Nieuwjaarsrun toepast: “De loop gaat erom het jaar goed in te zetten en eventuele goede voornemens al vroeg in te lossen. Mensen die meer willen bewegen of ‘start to run’ een kans willen geven kunnen vandaag alvast de eerste stap zetten. Het is dus absoluut niet de bedoeling dat het competitief is.”

Deelnemers kiezen tussen een kidsrun, 5 kilometer of 10 kilometer: “Er komen jaarlijks veel bekende gezichten en dat is plezant”, aldus Van Thienen, zelf fervent langloper. “Vandaag doe ik niet mee omdat ik presenteer, maar ik heb wel een stuk of acht marathons op de planning van 2023 staan. Degene waar ik het meeste naar uitkijk is de ‘Big 5' marathon in Zuid-Afrika, waar je tussen de wilde dieren loopt. Ook die van Chicago staat zoals jaarlijks op de planning. De marathon van Edinburgh in Schotland die we met de club in mei zullen lopen is ook best een pittige. En de droom? De marathon van Honolulu op het einde van het jaar.”