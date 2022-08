In Antwerpse tunnels wordt systematisch te veel grondwater opgepompt: “Vergunningen, data, een globaal actieplan, het ontbreekt allemaal”

ANTWERPENVoor het droog houden van tunnels is de aanhoudende droogte en het zakken van het grondwaterpeil voor de verandering wél goed nieuws. Toch wordt er in Antwerpen systematisch te veel grondwater opgepompt om tunnels als Kennedy en Sint-Anna watervrij te houden. De stad en de Vlaamse milieu-inspectie tikken het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer - dat de tunnels beheert - op de vingers en vragen een globaal actieplan.

Berichten van tunnels die blank staan in de stad door aanhoudende regenval of zomerse warmte-onweders zijn ons niet vreemd. De brandweer moet dan ingrijpen om die tunnels zo snel mogelijk terug watervrij te maken. Maar ook grondwater, regenwater van kleinere buien en water van omliggende stromen en kanalen kunnen wateroverlast veroorzaken in tunnels, aangezien de meeste tunnels niet honderd percent waterdicht zijn op bijvoorbeeld zwakke plekken als voegsel. Permanente waterpompen houden tunnels watervrij. Dat noemt men ‘bemaling’, een techniek die ook gebruikt wordt om bijvoorbeeld grote bouwputten droog te houden zodat er in gewerkt kan worden.

Het opgepompte water wordt in een drainage opgevangen en afgevoerd naar een pompkelder onder een tunnel. Van daar wordt het verder verpompt naar oppervlaktewater zoals naburige waterlopen. Indien dat niet mogelijk is, komt het water in de riolen terecht.

Ook de drukke Sint-Anna- of voetgangerstunnel heeft geen bemalingsvergunning op dit moment.

Geen actieplan

Die bemaling moet natuurlijk wel in kaart gebracht worden, zodat bevoegde diensten weten wanneer en hoe in te grijpen. In vele Antwerpse tunnels ontbreekt die info. In 2019 startte de milieudienst van de stad een onderzoek, waaruit blijkt dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat instaat voor het onderhoud van de tunnels, systematisch te véél grondwater oppompt om de tunnels droog te houden. De stad vroeg AWV informatie over het ontbreken van zowel vergunningen als meetgegevens en AWV werd aangemaand bemalingsgegevens ter beschikking te stellen zodat de exploitatie correct ingeschaald kan worden.

“Uit het traject van de stad blijkt dat verpompte volumes de drempels soms overschrijden”, bevestigt woordvoerder Brigitte Borgmans van het Vlaams departement Omgeving. “Vanaf dat moment werd onze dienst milieu-inspectie bevoegd voor de verdere handhaving en mee betrokken in het traject. Intussen heeft onze dienst een bijkomende aanmaning opgesteld aan AWV om de vastgestelde tekortkomingen op te lossen. Tegelijk vroegen we een globaal actieplan over de permanente bemalingen in tunnels van AWV. Er zijn nu verschillende dossiers in voorbereiding, maar daarom nog niet noodzakelijk vergund”, benadrukt Borgmans.

De Kennedytunnel? Niet vergund.

Kennedytunnel niet vergund

Het gaat daarbij niet om de minste tunnels. Zo zijn bemalingsvergunningen voor snelwegtunnels als Kennedy, Craeybeckx en Beveren nog niet in orde en de Waasland- en Bolivertunnel zijn ook nog niet vergund. De Sint-Anna- of ‘voetgangerstunnel’ moet zelfs nog onderzocht worden. Net zoals de Jan De Vos-, Bevrijdings-, Tijsmans-, Valaar-, Krijgsbaan-, NZK-, Rupel-, en Tangenttunnel elders in de provincie. In Antwerpen zijn enkel de Blauwtoren-, Gasthuis- en Van Eycktunnel vergund op dit moment.

AWV benadrukt alle gebreken zo snel mogelijk in orde te maken. “Maar dat kost tijd”, zucht Katrien Kiekens van AWV. “Het in kaart brengen van het debiet van het opgepompt grondwater is niet evident. Veel van onze tunnels werden namelijk al gebouwd voor de richtlijnen bestonden en hebben geen aparte opvang voor regen- en grondwater. In de meeste tunnels zijn bovendien geen debietmeters.”

Van een aantal tunnels kent AWV wel de draaiuren van de pompen. “Die laten ons toe een inschatting te maken. Alhoewel die inschatting dan wel over het totaal van regen- en grondwater gaat, indien er grondwater wordt opgepompt uiteraard, want dat is niet nodig in elke tunnel.”

