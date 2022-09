In Antwerpen op straat parkeren? Dat kost je vanaf 3 oktober een smak meer geld: “We konden geen zes jaar wachten met aanpassing”

AntwerpenParkeren op straat gaat in Antwerpen vanaf maandag 3 oktober een flinke duit meer kosten. De stad indexeert immers de tarieven met bijna 13 procent. Dat komt overeen met de inflatie tussen januari 2020 – de recentste indexaanpassing - en september 2022. “Als we de tarieven niet verhogen en de ondergrondse parkings wél, dan zou parkeren op straat te goedkoop worden”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

De forse stijging van de parkeertarieven is niet de enige wijziging. De stad gaat op 3 oktober ook de kleurzones aanpassen. Tussen de Leien en de Singel wordt een deel van de huidige donkergroene zones lichtgroen. Dat heeft gevolgen voor de parkeerduur en -kost. Bezoekers zullen er nog hooguit drie uur mogen parkeren én betalen net als in de rode zone (centrum stad) tot 22 uur. De AN-codes die je gebruikt bij betalen via sms of app, zullen ook wijzigen. (lees verder onder de foto)

Belangrijk om te weten: de tariefaanpassingen gelden ook voor de betaalparkings die de stad beheert. Het gaat hier om parkings Rijnkaai, Spoor Oost en Zuiderterras.

Wie niet of te weinig betaalt, zal een retributie aan de broek krijgen van 44 euro. Dat is vijf euro meer dan vandaag.

Park-and-rides

Door parkeren op straat fors duurder te maken, wil het stadsbestuur parkeren in verhouding goedkoper maken in de park-and-rides aan de stadsrand en in de betaalparkings die door privébedrijven worden uitgebaat. Al is dat laatste natuurlijk relatief, want ook daar gebeuren geregeld indexeringen.

“Normaal indexeren we de parkeertarieven om de zes jaar”, zegt Koen Kennis. “Maar stel dat we bij deze hoge inflatie nu tot 2026 wachten, dan zouden we er misschien in één keer 25 procent moeten bijdoen. Vandaar dat we nu al een verhoging doorvoeren. Zo daalt de parkeerdruk en kunnen bewoners en kortparkerende bezoekers sneller een parkeerplek vinden op straat. Ook het zoekverkeer naar parkeerplaatsen vermindert.”

We halen er enkele voorbeelden bij. In de rode zone (stadscentrum) betaal je vandaag nog 2 euro voor het eerste, 3 euro voor het tweede en 5 euro voor het derde uur. Dat wordt respectievelijk 2,30 euro (+ 15 procent), 3,40 euro (+ 13,3 procent) en 5,70 euro (+ 14 procent). De inflatie van 12,76 procent sinds januari 2020 - cijfers van het Federaal Planbureau waarop de stad zich baseert - is daardoor wel handig naar boven afgerond. Wie drie uur op straat geparkeerd staat, zal in plaats van 10 euro vandaag straks 11,40 euro (+ 14 procent) neertellen.

Speciale vergunning

Ondernemingen of beroepscategorieën die regelmatig werkzaamheden uitvoeren in Antwerpen, kunnen vanaf 3 oktober een vooraf betaalde parkeervergunning kopen voor één of meer tariefzones. Dat laat ook toe om langer dan drie uur te parkeren.

Een gedetailleerde kaart met alle tariefzones vind je hier.

