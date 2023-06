In Antwerpen groeien alsmaar minder kinderen op in kansarmoede: “Maar elk kind in armoede, is er eentje te veel”

Vorig jaar kon het Vlaams Agentschap Opgroeien nog goed nieuws brengen, want na jaren aanhoudende stijgingen groeiden er in Vlaanderen voor het eerst mínder kinderen op in kansarmoede. Die trend is intussen weer gekeerd. Maar in Antwerpen is er voor het derde jaar op rij wél nog steeds een daling. “Maar onze cijfers moeten absoluut vérder omlaag.”