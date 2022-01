“In al haar naïviteit gemanipuleerd door showvent”: medewerkster ziekenhuis die adressen opzocht voor drugsmaffia, riskeert 18 maanden cel

Antwerpen/Deurne Nederlan­der die aanslag pleegde in drugsmili­eu, laat identi­teits­kaart achter in vluchtauto

In het onderzoek naar het schietincident in de Bisschoppenhoflaan in Deurne is woensdag een 25-jarige Nederlander voor de raadkamer verschenen. Hij wordt beticht van poging tot moord. De man was na het schietincident tot in Rotterdam achtervolgd.

