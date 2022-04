Ilse De Meulemeester vrijgesproken voor witwassen, schriftvervalsing wél bewezen maar geen straf

Antwerpen Ondanks levenslang rijverbod gaat man toch de baan op, onder invloed... en dan doet politie ook onaangena­me verrassing bij hem thuis

De politie heeft in Antwerpen na een achtervolging een 30-jarige bestuurder tegengehouden, die onder invloed was van alcohol en drugs. Toen ze hem controleerden, bleek hij al een levenslang rijverbod te hebben. En alsof dat niet genoeg was, ontdekten de agenten bij hem thuis een cannabisplantage.

