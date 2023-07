Illegale rave in Antwerpen gestopt nog voor het feestje kon beginnen

Gisteren kreeg de politie enkele meldingen, verspreid over de dag, dat er in Antwerpen ergens een geheime rave zou plaatsvinden. “Het was bijzonder kleinschalig,” aldus Kim Bastiaens van PZ Antwerpen. “Maar vanzelfsprekend zijn we wel patrouille gaan doen doorheen de dag om een oogje in het zeil te houden.”