Ikea Wilrijk terug vrijgegeven na ontruiming: “Geen explosieven gevonden”

AntwerpenDe Ikea in Wilrijk werd dinsdagnamiddag ontruimd na een dreigbericht. De politie kwam massaal ter plaatse en zocht in het gebouw naar explosieven. Na de controle werd het gebouw weer vrijgegeven.

“De Ikea is preventief ontruimd vanwege een dreigbericht. De ruimtes werden verder onderzocht door politiehonden van de federale politie. Ondertussen zijn we klaar en is de winkel terug vrijgegeven. Er werden gelukkig geen explosieven gevonden. Het personeel is aan het terugkeren naar de winkel”, zegt Willem Migom van politiezone Antwerpen.

Volgens Ikea kwam het dreigbericht binnen via sms. “Daarna zijn alle klanten geëvacueerd volgens de standaardprocedures. Alle werknemers weten wat ze in zo’n geval moeten doen. De klanten worden geleid naar bepaalde zones op de parking.”

Quote Er was eerst wat verwarring, maar na enkele minuten begreep iedereen dat we de winkel moesten verlaten Vanessa Rotstein, klant IKEA

Marie (25) was aan het winkelen toen plots via de luidsprekers werd gevraagd om de winkel te verlaten. “Ze zeiden dat het om een technische fout ging. We moesten onze winkelkar laten staan en meteen vertrekken. Het personeel was heel kalm en vriendelijk. Al snel was iedereen buiten”, vertelt ze.

Speurhonden

Vanessa Rotstein (40) zat met haar gezin in het restaurant toen het gebouw werd ontruimd. “Er was eerst wat verwarring, maar na enkele minuten begreep iedereen dat de winkel moest worden verlaten. We vermoedden al snel dat het om een bommelding ging. Toen we buiten waren, moesten we op een grote afstand van het gebouw blijven. Wie bovengronds geparkeerd stond kon vertrekken, maar wij moesten wachten omdat onze wagen beneden stond. De ondergrondse parking werd eerst onderzocht door de politie. Agenten gingen met speurhonden op zoek naar explosieven. Om vijf uur vertelden medewerkers dat alles veilig was en we konden vertrekken. Jammer dat we niet kunnen verder winkelen, maar we zullen op een andere keer wel eens terugkomen.”

