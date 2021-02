ANTWERPEN/HOVE Eerbetoon aan Daft Punk door Antwerpse dj Guy-Ohm: “Niet te obscuur, maar ook niet te plat”

14:56 Ook in het Antwerpse nachtleven gaat de split van de Franse electropop-robots Daft Punk over de tongen. Deejay Guy-Ohm bokste bij wijze van hommage een nieuwe mix in elkaar. “Niet mega knallend of underground, maar ook niet te plat. Een perfect geheel om thuis te beluisteren.”