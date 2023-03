“Ik ken een hoop intelligente Belgen, maar dit...”: cabaretier Theo Maassen reageert nadat hij peuter buitenzet tijdens “schunnige” show in Arenberg

Antwerps onderzoeks­pro­ject over vagina's blaast drie kaarsjes uit: "Vaginale bacteriën duiken ook op de borsten op”

Het Isala-project van UAntwerpen blaast drie kaarsjes uit. Dat wordt gevierd met nieuwe onderzoeksresultaten. Zo analyseerden de wetenschappers de bacteriën in het speeksel en op de huid rond de mond, de liesstreek en de borsten. Daar vonden de onderzoekers bacteriën terug die ze ook in de vagina vonden. Isala gaat bovendien op zoek naar vrouwe die onder één dak leven, om te onderzoeken of deze vrouwen een vergelijkbaar vaginaal microbioom hebben.