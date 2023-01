“Ik heb die havenarbeiders in gevaar gebracht”: Corrupte parketmedewerkster riskeert forse celstraf voor doorspelen informatie uit rijksregister

AntwerpenDuygu Ç. (28), een voormalig parketmedewerkster die vermoedelijk gevoelige informatie doorspeelde aan het drugsmilieu, riskeert 40 maanden cel. Lange tijd verrichtte ze opzoekingen in het rijksregister en speelde ze onder andere de identiteiten van havenarbeiders door aan haar neef. Die gaf het dan weer door aan zijn contact. Duygu beweert haar fout in te zien en nooit de intentie te hebben gehad de drugswereld te willen helpen. “Ik heb die havenarbeiders in gevaar gebracht. Dat vind ik heel erg.”

De zaak ging aan het rollen toen speurders in enkele SKY-dossiers een paar screenshots opmerkten waarop gegevens uit het rijksregister te zien waren. Die screenshots werden lustig doorgestuurd naar mensen die, op zijn zachtst gezegd, niet bevoegd waren om ze te zien. De gebruikers van de telefoons die de gegevens doorstuurden werden gescreend, met een verrassend resultaat. Eén van de verdachten was een medewerkster van het Antwerps parket.

Het ging om de 28-jarige Duygu Ç. Na enig onderzoek bleek dat zij op semi-regelmatige basis identiteitsgegevens opvroeg uit het rijksregister in opdracht van haar neef Cenk T. (24). De informatie die zij naar hem stuurde, stuurde hij op zijn beurt naar de derde beklaagde, Nouh H. Hij zou behoren tot een criminele organisatie die zich met drugshandel zou bezighouden, hoewel de details daarvan nooit duidelijk zijn geworden.

Bedreiging openbare veiligheid

“Vaak ging het om gegevens van havenarbeiders, die dan later benaderd werden om deel te nemen aan de invoer van verdovende middelen,” aldus een strenge federaal procureur. “Alle informatie werd verzonden en gedeeld via Snapchat en Duygu kreeg voor verschillende zoekopdrachten ook cash betaald. Soms 350 euro, soms 750 euro. Soms deed Cenk T. ook zelf zoekopdrachten, bijvoorbeeld wanneer Duygu op vakantie was. Dan gaf ze haar inloggegevens, of die van haar bazin, eenvoudigweg aan hem. De meeste opzoekingen gebeurden na de werkuren en een enkele keer, rond 20 uur ‘s avonds, werd de naam van een parketmagistraat opgezocht. Dat verontrustte me enorm. We zijn er niet achtergekomen waar die info voor diende.”

Quote Ik ben lang een teleurstel­ling geweest voor iedereen. Ik heb die havenarbei­ders in gevaar gebracht. Dat vind ik heel erg Duygu Ç.

De procureur gaf voorbeelden die teruggingen tot het jaar 2020, dus het is niet duidelijk hoe lang deze praktijken bleven duren. Ze wil de drie verdachten vervolgen voor hacking, misbruik van vertrouwen, omkoping, schending van het beroepsgeheim, deel uitmaken van een criminele organisatie en meer. “Het gaat hier om een directe bedreiging van de openbare veiligheid. Sinds de doorbraak in het SKY-dossier hebben we gezien hoe laks er met informatie wordt omgesprongen. Daarom is een strenge straf aan de orde.”

Dat was gemeend. Voor Duygu Ç. vorderde het OM 40 maanden effectieve celstraf, ondanks haar blanco strafblad. Evenveel als voor opdrachtgever Nouh H., die overigens niet opdaagde voor de zitting omdat hij bang was voor de hoge straf die hem boven het hoofd hing. Voor haar neef Cenk T. bleef het bij 30 maanden cel.

‘Teleurstelling voor iedereen’

Die vordering was niet naar de zin van Ç.’s advocaat. “Mijn cliënte heeft 7 maanden in hechtenis gezeten en heeft altijd open kaart gespeeld,” zo klonk het. “Zij is degene die de speurders naar haar neef verwees en ook aangaf dat alles via Snapchat was verlopen. Zonder haar hadden ze dat niet geweten.” Dat ze hacking had gepleegd, weerlegde de advocaat. Als je toegang hebt tot een systeem en je maakt er gewoonweg gebruik van, is dat geen hacking, was de redenering.

“Ik vraag een opschorting voor mijn cliënte. Ze had nee moeten zeggen, tegen haar neef, maar ze is naïef geweest. Voor haar was Cenk heilig en ze geloofde niet dat hij met die info iets malafide zou doen. Maar ze beseft nu haar fout. Ook omdat ze inziet wat de gevolgen zijn geweest voor de afgedreigde havenarbeiders.”

Quote Als mijn cliënt op basis van dit incomplete dossier wordt veroor­deeld, zijn er enkele rechten geschonden Joke Bleys, advocate van Cenk T.

Duygu zelf kon het amper droog houden tijdens haar eindbetoog. “Ik heb heel veel spijt en wil me verontschuldigen,” snikte ze. “Tegen mijn collega’s en tegen mijn familie. Ik ben de oudste van zes kinderen en moest het goede voorbeeld geven. Dat is niet gelukt. Ik ben lang een teleurstelling geweest voor iedereen. Ik heb die havenarbeiders in gevaar gebracht. Dat vind ik heel erg.”

Rechten geschonden

Meester Joke Bleys erkende dat haar cliënt Cenk T. toegeeft bepaalde zaken ‘te hebben verzonden’, maar benadrukte dat men hier in ieder geval niet te maken had met een zaak van grote drugsinvoer. “Bovendien ontkent hij geld te hebben aangeboden voor de opzoekingen en zelf ooit opzoekingen te hebben gedaan. Een link met het drugsmilieu zult u bij hem niet vinden.” Ze vroeg een straf met uitstel voor hem.

Advocaat Frank Scheerlinck ging nog verder en eiste dat zijn cliënt Nouh H. onschuldig werd verklaard. Volgens hem stond het hele dossier op losse schroeven. Beide advocaten zetten hun argumentatie kracht door nog eens fel te bepleiten hoe onrechtvaardig ze het vinden dat het SKY-moederdossier niet door advocaten ingezien mag worden. “Als mijn cliënt op basis van dit incomplete dossier wordt veroordeeld, zijn er enkele rechten geschonden,” aldus Bleys.

Uitspraak op 3 maart.

