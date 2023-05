“Ik had net een gsm-rekening van 1.200 euro gekregen. Daarom hapte ik toe”: student Nezar B. (21) nam deel aan aanslag voor amper 400 euro

Net nu de epilepsie­aan­val­len van Cozette (2) het hevigst zijn, is haar medicijn niet meer verkrijg­baar: “Ze heeft al weken niet geslapen”

De Antwerpse Cozette (2) is naast een heel schattige peuter ook één van de achttal kindjes in ons land die lijdt aan CDKL5-syndroom, een genmutatie waardoor epilepsieaanvallen frequent en intens voorkomen. Net nu Cozette’s aanvallen het hevigst zijn, blijkt Sabril, het medicijn dat een deel van de aanvallen tempert, niet meer verkrijgbaar in de Belgische rekken. Mama Debbie (37) getuigt over een zwaar parcours en onzekere toekomst: “Toen ze zich voor het eerst opdrukte en hardop lachte, hebben we een fles champagne opengetrokken.”