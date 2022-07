Ijsverkopers worden weggestuurd van Tall Ships Races: “Vroeger mochten we er verkopen en nu mag dat plots niet meer”

Yavuz Yilmaz is al 20 jaar ijsverkoper. Zijn Bahamas ijs bleek in 2019 nog de absolute favoriet van de lezers van Het Laatste Nieuws. Dit weekend wil hij ijs verkopen in de stad tijdens de Tall Ships Races, maar dat wordt niet toegelaten door de organisatie. Aan de Scheldekaaien werden hij en zijn collega’s vrijdagmiddag weggestuurd door de politie. “De agenten zeiden dat we geen toelating hadden om er te staan en vroegen onze identiteitskaart. Ze lieten weten weten dat ze ons zullen verbaliseren en onze vergunningen zullen afnemen als we er blijven staan. Er stond op dat moment een rij met 50 mensen. We mochten hen geen ijs meer geven. Die mensen waren teleurgesteld en sommige kinderen begonnen zelfs te wenen”, vertelt hij.

Oneerlijk

Yavuz vindt het oneerlijk dat hij niet met zijn ijskar op het evenement mag staan. “We hebben allemaal een vergunning voor ambulante handel waarmee we mogen verkopen op openbare plaatsen. Als we ons verspreiden over de stad is er geen enkel probleem. We zijn hardwerkende mensen en na twee jaar coronacrisis willen we terug geld verdienen. Ook voor de 500.000 deelnemers is het erg, want zij moeten nu eten halen bij een beperkt aantal kramen. Voor ons is dat een ramp! Elders gaan we niet veel ijs verkopen want de mensen zitten dit weekend allemaal in de stad.”