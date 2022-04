IJsjes voor personeel Sint-Vincentiusziekenhuis: “Uit respect voor de goede zorgen die ze mijn papa toedienden”

Bahamas IJs is een naam in Antwerpen. In 2019 bleek de ijsverkoper nog de absolute favoriet van de lezers van Het Laatste Nieuws. De aanleiding voor de traktatie aan Sint-Vincentius was minder fijn. Yavuz Yilmaz: “Mijn papa is vorig weekend heel ziek geworden. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Gelukkig gaat het nu beter met hem. Hij kan alweer eten, maar moet nog wel een tijd op intensieve zorgen blijven. We zijn heel tevreden over de toegediende zorg, vandaar dat we iets wilden terugdoen voor die mensen.”