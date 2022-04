Iggy Pop headliner op 51ste editie Jazz Middelheim

Jazzfestival Jazz Middelheim in Park Den Brandt in Antwerpen - dat loopt van 12 tot en met 15 augustus - heeft een eerste lading namen gelost. De meest opmerkelijke naam is Iggy Pop, die uit het eerste punktijdperk komt en al muziek maakt sinds begin jaren zestig. Enkele jaren later richtte hij The Stooges op en maakte hij muziek met onder andere David Bowie. Eind jaren zeventig - de hoogjaren van punk - ging Iggy Pop zijn eigen weg en maakte hij zijn grootste hits.