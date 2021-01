“Iedereen spreekt van derde golf en verstrengingen, maar zij zouden elke dag bij 20 families moeten binnengaan”: Antwerpse politie gaat staken om niet met deurwaarders op huisbezoek te moeten

Deurne Expo over de Bevrijding van Antwerpen komt naar Deurne

28 januari ‘Vreugde & Verdriet. Antwerpen bevrijd 1944-1945', de tentoonstelling over de Bevrijding in Antwerpen die eerder in het FelixArchief te zien was, komt naar Deurne. Vanaf februari 2021 is de gratis expo op vrijdag en zaterdag te bekijken in de zijvleugel van het districtshuis van Deurne.