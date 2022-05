Iconisch café De Vagant gaat terug open: “Nog wel plaats voor jenever, maar niet zo gepassioneerd als voordien”

ANTWERPENDe iconische bruine kroeg De Vagant in het hartje van de binnenstad, heeft niet lang zonder uitbater gezeten. Eind vorig jaar besliste uitbater Ronald Ferket het café te verkopen en zich volledig zou storten op zijn passie voor jenever en schrijven. Enkele maanden later heeft de kroeg met Bart Daems al een nieuwe cafébaas. “Ik hoop de vaste klanten terug te kunnen verwelkomen en er zal ook nog jenever gedronken kunnen worden, maar de gedreven passie voor de sterkedrank heeft Ronald meegenomen.”

Al sinds 1972 ligt het bekendste jenevercafé van misschien wel heel het land al op de hoek van de Reyndersstraat en de Pelgrimstraat, in de schaduw van de kathedraaltoren. 36 jaar lang heeft Ronald Ferket er met de plak gezwaaid, tot hij eind vorig jaar het de boel te koop zette. Heel het pand kwam in handen terecht van een aannemer, die met Bart Daems een frisse wind vond om het café uit te baten. Deze maand nog zal De Vagant — onder dezelfde naam — terug de deuren openen.

Volledig scherm Ronald Ferket sloot eind vorig jaar de deur van De Vagant definitief achter zich dicht. © Klaas De Scheirder

“Aan de authenticiteit van de bruine kroeg, kom ik niet”, benadrukt Bart. “Maar het jeneververhaal van De Vagant an sich, wordt niet meer verder gezet. Ik zal wel jenever blijven aanbieden, maar geen tweehonderd verschillende meer zoals Ronald dat deed. Jenever is Ronald zijn passie en zijn leven, ik heb daar zelf weinig mee te maken.”

Icoon

Maar de naam blijft wel behouden. “De Vagant is een icoon in de stad, zoals bijvoorbeeld Den Engel dat ook is. We blijven de naam daarom behouden. De Vagant blijft een gezellig café voor jong en oud met rustige muziek en waar je kan genieten van enkele lekkere biertjes en een kaasplankje.”

Boven het nieuwe café komen appartementen, maar de eigenaar van het gebouw wilde de ziel van het pand niet verloren laten gaan. Vaste klanten moeten dus niet verwachten dat Bart neonlichten of een discobal zal installeren. “Ik heb altijd bij Duvel-Moortgat gewerkt en heb ook drie jaar een café opengehouden. Ik heb dus wel wat ervaring achter de toog en ben zelf ook lang vertegenwoordiger geweest in de horecawereld.”

Volledig scherm De Vagant was voordien bekend als jenevercafé, een passie die na heropening minder zal leven. © Klaas De Scheirder

Coup de foudre

“Toen ik het pand voor de eerste keer zag, is het onder mijn huid gekropen, ik werd meteen verliefd, coup de foudre”, lacht hij. “Ik heb dat niet meer kunnen loslaten en vrij snel de beslissing genomen om het café over te nemen.” De afgelopen weken heeft Bart gewerkt aan wat opfrissingswerken. “Ik liet dan bewust de deur openstaan. Ik ben toen overspoeld door buurtbewoners en vaste stamgasten die vroegen of De Vagant terug opent binnenkort en of ze nog welkom zijn. Uiteraard is iedereen terug welkom”, knipoogt de kersverse waard.

Vorige eigenaar en uitbater Ronald is blij dat er nog een toekomst is voor zijn kindje De Vagant. “Ik ben helemaal niet teleurgesteld dat het jeneverconcept minder belangrijk wordt”, benadrukt hij. “Passie is sowieso moeilijk overdraagbaar. Ik voel me hier goed bij. Nu kan ik gerust aan mijn jeneverboeken blijven werken.”

De Vagant opent terug de deuren op zondag 22 mei.

Volledig scherm © Klaas De Scheirder