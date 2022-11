Hype uit Dubai wil nu ook Antwerpen veroveren: “In ARTDOME keer je terug naar het stenen tijdperk en ontdek je de ruige wereld van Banksy”

Antwerpen Vijftienja­ri­ge verdachte opgepakt voor jongste aanslagen in drugsmili­eu

De politie heeft vannacht twee verdachten opgepakt die mogelijk betrokken zijn bij de aanslag tegen een woning in de Van Lissumstraat. Eén van de twee Nederlandse verdachten is een vijftienjarige jongen. De meerderjarige is alvast aangehouden door de onderzoeksrechter. Ook dinsdagnacht waren twee Nederlandse verdachten opgepakt die “kwamen chillen in Antwerpen”, net in Wilrijk waar toen aanslagen werden gepleegd.

18 november