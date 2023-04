Hydrogen Sea en meer vervolledigen line-up festival Live /s Life

Illegale tabak en geen vergunnin­gen: handels­zaak gesloten na controle

De wijkteams en het wijkondersteuningsteam van de Antwerpse politie gingen donderdagmiddag op bezoek in een nieuwe dagwinkel op de Sterckshoflei. Over de zaak waren sinds de opening verschillende klachten over overlast ontvangen. De uitbater bleek met werkelijk niets in orde.