“Huts moet van de buitenkant afblijven!”: handelaars uit de buurt vinden nieuwe Boerentoren te modern

Antwerpen Stad Antwerpen zet samenwer­king met experimen­te­le jeugdwerk­or­ga­ni­sa­ties verder

De stad Antwerpen zet al sinds 2020 in op ‘experimenteel jeugdwerk’. Dat zijn organisaties die vernieuwen op vlak van methodiek, inhoud, doelgroep, locatie, samenwerkingen of ruimte-invulling. Er is nu beslist om ook in 2023 zeven organisaties te blijven ondersteunen.

13:58