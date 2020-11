Huts koopt Boerentoren: Katoen Natie heeft plannen voor cultuurtoren met winkels, horeca, kantoren en woningen

AntwerpenKatoen Natie Groep wil de Boerentoren kopen en er een cultuurtoren van maken. Naast plaats voor winkels, horeca, kantoren en woningen is er ook ruimte voor tentoonstellingen, een filmzaal en een boekhandel. Vastgoedontwikkelaar ION zal de toren eerst grondig saneren. Verkoper KBC hoopt dat de werken in het voorjaar van 2021 kunnen starten.

De Boerentoren staat leeg sinds er in 2018 asbest werd vastgesteld. Een grondige sanering was de enige oplossing. Omdat het iconische gebouw zich na de sanering in bijna ruwbouwstaat zal bevinden en omdat de renovatie een bijna nieuwbouwproject wordt, heeft KBC besloten het gebouw te verkopen.

De Katoen Natie Groep wil de toren nu omvormen tot cultuurtoren, aangevuld met een mix van retail, horeca, kantoren en bewoning. Met ruimtes voor tijdelijke en langdurige tentoonstellingen, kunstdepots, restauratieatelier, beeldentuin, filmzaal, auditorium, panoramazalen en boekhandel krijgt de toren een plaats tussen de andere erfgoed- en cultuurinstellingen in Antwerpen.

Open voor publiek

“Het project vormt een enorme uitdaging. De cultuurtoren verbreedt de aantrekkelijkheid van de Scheldestad als cultuurstad”, zegt Fernand Huts van Katoen Natie. “We willen een zo groot mogelijk deel van de toren voor het publiek openstellen, zodat iedereen een bezoek kan brengen aan de tentoonstellingsruimtes, kunstdepots, het restauratieatelier, de film- en panoramazalen, de beeldentuin, de horecagelegenheden, het auditorium en de congresruimtes, de boekhandel en andere shops, de markten en de binnenpleinen. Dankzij zijn toegankelijkheid en nieuwe functies wordt het een onderdeel van de stedelijke samenleving en een toren waar iedereen fier op kan zijn.” Deze werken, die in het voorjaar van 2021 starten, zullen 36 maanden duren en aansluitend zal ION instaan voor de verdere herontwikkeling.

Volledig scherm © RV/Jacques Claes

Uitzicht nieuwe Boerentoren

Cultuur wordt hét kloppend hart van de toren, in combinatie met retail op de gelijkvloerse en de eerste verdieping (langs de Schoenmarkt, Meirbrug en Eiermarkt). Bezoekers zullen door het gebouw kunnen wandelen. Er komt ook een mix van food & leisure als bron van beleving, terwijl in het smalle deel van de toren - van de elfde tot de drieëntwintigste verdieping - als vanouds appartementen komen. De bovenste drie verdiepingen zullen deel uitmaken van een observatorium en panoramazaal. Die zullen publiek toegankelijk zijn, zodat iedereen kan genieten van het 360° uitzicht. Het KBC-logo blijft op de toren zichtbaar en op de gelijkvloerse verdieping zal KBC ook haar klanten blijven verwelkomen in een bankkantoor.

Voorjaar 2021

De KBC-medewerkers die tot de zomer van 2018 aan de slag waren in de KBC-toren en vandaag nog verspreid zitten over verschillende tijdelijke werkplekken, worden vanaf het voorjaar 2021 gecentraliseerd in het Kievit IIb-gebouw aan het Centraal-Station.

Geschiedenis

De art-deco toren werd voltooid in 1931 en was met zijn 87,5 meter hoogte de eerste wolkenkrabber van het Europese continent. In 1975 werd de toren verbouwd en groeide hij tot 95,7 meter. Het geraamte werd opgetrokken uit 3.500 ton staal, 500 ton betonijzer, 430.000 klinknagels, 180.000 bouten, 3.550 ton cement en 3,5 miljoen Boomse bakstenen. De naam Boerentoren is eigenlijk een spotnaam die de Antwerpenaar gaf vanwege de betrokkenheid van de toen nog Belgische Boerenbond, die de bouwheer van het project controleerde.