Hulpdiensten oefenen dakbrand aan Antwerpse kathedraal: “Rijke historisch erfgoed zo goed mogelijk beschermen”

Merksem Merksems theaterge­zel­schap voert oeroude Griekse tragedie Medea op: “Achter elk drama schuilt een verhaal”

Wie in de mood is voor een flinke portie drama, zakt komende dagen best af naar Het Theatercomplex in de Jaak De Boeckstraat in Merksem. Daar voert theatergezelschap Compagnie De Tocht de Griekse tragedie Medea op. Regisseur Jan Wyns: “Er gebeuren nog steeds zulke familiedrama’s.”

24 maart