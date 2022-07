Hulpdiensten aan kust rukken massaal uit voor drenkeling (72) die... thuis in Antwerpen zit

Oostende/AntwerpenDe hulpdiensten rukten maandagavond massaal uit in Oostende na melding van een drenkeling. Een man was namelijk het water in gegaan en was na vier uur nog niet terug. Zijn spullen stonden wel nog gewoon op het strand. Hij werd uiteindelijk gezond en wel aangetroffen… thuis in Antwerpen.

De 72-jarige Antwerpenaar ging maandagmiddag omstreeks 15 uur verkoeling zoeken in zee. Hij vroeg aan een andere strandganger om tijdens zijn zwempartijtje op zijn spullen te letten. Maar toen de man uit het water kwam, zag hij die persoon niet meer. Hij was wellicht door de stroming een eind verderop uit het water gekomen. Maar hij dacht dat de persoon in kwestie er vandoor was met zijn spullen.

De zeventiger besliste echter niet om de politie te bellen. Hij slaagde er in om een lift naar huis te krijgen van passanten. Die voerden hem uiteindelijk helemaal tot in Antwerpen.

Eerder inlichten

Ondertussen bleef de persoon die op zijn spullen lette wel op het strand. Tot die vond dat het toch echt wel lang begon te duren. Hij keek in de achtergelaten telefoon en belde naar de dochter van de Antwerpenaar. Het was zij die de politie uiteindelijk omstreeks 20 uur verwittigde met de melding dat haar vader vermist was.

De procedure werd meteen opgestart en heel wat hulpdiensten snelden ter plaatse. Maar een uur later kwam de melding binnen dat de man gewoon nietsvermoedend thuis zat. “Hij dacht dat zijn spullen gestolen waren”, zegt Timmy Van Assche, woordvoerder van de politie Oostende. “Maar eigenlijk had hij ons dan meteen moeten opzoeken of inlichten. En de persoon die op de spullen paste, had ook sneller de hulpdiensten moeten opbellen. Dan was die hele procedure, die we steeds serieus nemen en de inzet van tal van hulpdiensten vraagt, vermeden kunnen worden.”

