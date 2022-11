HUIZENJACHT. Wilrijk bij Antwerpen: “Ruim appartement met twee slaapkamers voor 219.000 euro”

SPORTPALEIS Opnieuw Moose Bar XXL in Sportpa­leis: “Met De Romeo’s en Mega Mindy in dirndl”

Aan het weer zal je het wellicht niet zeggen maar winter is coming. Wax je ski’s, haal je lederhosen uit de kast en smeer je stembanden, want straks gaat het après-ski-seizoen weer van start. Moose Bar opent opnieuw de deuren in Leuven, Mechelen, Antwerpen en Herentals, allemaal voorsmaakjes van Moose Bar XXL in Sportpaleis met onder andere Peter Koelewijn, De Romeo’s en Mega Mindy in dirndl.

15:37