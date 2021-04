Huiszoekingen bij Antwerps satirisch magazine ‘t Scheldt

Antwerpen Sta­tus-quo voor Antwerpse haven, maar stukgoed zet sterke cijfers neer: “Afwachten wat gevolgen geblok­keerd Suezkanaal zijn”

13:06 De Antwerpse haven deed het in het eerste kwartaal van 2021 behoorlijk. De goederenoverslag bleef ondanks de Brexit en de aanhoudende coronacrisis status-quo. Opmerkelijk: het conventioneel stukgoed is vergeleken met vorig jaar met 23 procent gegroeid. Port of Antwerp kijkt wel met ingehouden adem naar de gevolgen van het incident in het Suezkanaal.