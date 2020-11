Huisbaas vindt gemummificeerd lichaam in appartement in Antwerps Schipperskwartier

AntwerpenOp 22 september deed de huisbaas van een appartement in de Kommekensstraat in het Schipperskwartier een lugubere ontdekking. Toen hij een kast in de woning opende, vond hij een gemummificeerd lichaam. Vermoedelijk lag het lijk al zo’n 3 jaar in de kast in was het dus in verre staat van ontbinding. Volgens het onderzoek gaat het om de partner van de vorige huurster.

Er zijn aangenamere verrassingen die je kunt ontdekken in de kasten van leegstaande appartementen. Toen de huisbaas de woning op het gelijkvloers, nadat die reeds enige tijd niet meer gebruikt werd, wilde opruimen om het daarna opnieuw te kunnen verhuren, viel er letterlijk en figuurlijk een lijk uit de kast. Een lichaam in verre staat van ontbinding begroette een ongetwijfeld verwarde en gechoqueerde verhuurder van het pand in de Kommekensstraat, in het Schipperskwartier.

Het labo, de federale gerechtelijke politie en de onderzoeksrechter kwamen onmiddellijk ter plaatse. Een onderzoek werd ingesteld en inmiddels is gebleken dat het lichaam hoogstwaarschijnlijk toebehoort aan Monique V.P., een West-Vlaamse geboren in 1947. “We wilden het verhaal uit de pers houden zolang het lichaam niet met zekerheid geïdentificeerd kon worden,” vertelt Kristof Aerts van het parket in Antwerpen. “Het leek ons correcter om ervoor te zorgen dat de familie van het slachtoffer dit verhaal niet via de krant moest vernemen.”

Quote De speurders trachten met betrekking tot het motief te achterha­len of Rita in de afgelopen 3 jaar Monique haar uitkering nog bleef ontvangen.

Overleden aan kanker

Over de doodsoorzaak is momenteel nog niet veel bekend, want het lichaam had te lang in de kast gelegen en was al in verre staat van ontbinding. De identiteit kon dus ook niet meteen worden vastgesteld. “De onderzoeksrechter werd gevorderd voor moord en er werd een autopsie bevolen om de doodsoorzaak en identiteit van het lichaam te achterhalen,” gaat Aerts verder. “Maar omdat er over die identiteit sterke vermoedens waren, kon er gericht gezocht worden.” Zo kwamen de speurders uit bij Monique V.P., wat het DNA-onderzoek ondertussen heeft bevestigd. Zij had jaren geleden Blankenberge verlaten om zich in Antwerpen te vestigen met haar vriendin Rita V.H. (62). Ze verbleven beiden in het appartement.

De exacte overlijdensdatum is ook niet meer exact vast te stellen, maar daarover hebben de speurders wel goede indicaties. Zo’n drie jaar geleden, in april 2017 vertelde Rita blijkbaar aan alle buurtbewoners dat Monique overleden was aan kanker. Naar alle waarschijnlijkheid heeft het lichaam van Monique in die periode altijd in de kast gelegen. Het is aannemelijk dat Rita het lichaam van haar vriendin daar weggestopt heeft.

Ook over het motief en de mogelijke dader heerst veel onduidelijkheid. De grootste verdenking rust nu op Rita, maar er zijn nog geen andere potentiële daders in het vizier gekomen. De speurders trachten met betrekking tot het motief te achterhalen of Rita in de afgelopen 3 jaar Monique haar uitkering nog bleef ontvangen.

Geheugenverlies

De speurders hebben geprobeerd om Rita V.H. te verhoren, maar dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Niet enkel dateren de feiten van 3 jaar geleden, wat het geheugen niet helpt, maar Rita lijdt ook nog eens aan het syndroom van Korsakov, een aandoening waarbij hersenbeschadiging optreedt door een tekort aan vitamine B1. Korsakov brengt onder meer geheugenverlies met zich mee, wat het onderzoek uiteraard niet bevordert. Daarenboven kon de autopsie ook geen uitsluitsel meer bieden over een mogelijk gewelddadig overlijden.

Of het verhaal dat Rita de buren vertelde klopt, namelijk dat Monique overleden is aan kanker, zullen de toekomst en verder onderzoek van het medisch dossier moeten uitwijzen.