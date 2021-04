Hotelgast stort te pletter tijdens vlucht voor politie: “Damian telde af naar de versoepeling van de maatregelen”

Het Antwerpse parket voert een onderzoek wegens onopzettelijke doding. Dat bevestigt woordvoerder Kristof Aerts. Hij spreekt over een tragisch ongeval dat niemand heeft gewild. De politie was naar het budgethotel geroepen na meerdere klachten over geluidsoverlast in het driesterrenhotel. Bij aankomst gisterochtend rond vier uur hoorde de patrouille meteen dat er een feestje aan de gang was. Volgens het hotel had het personeel de luidruchtige gasten al meerdere keren gevraagd de nachtrust van de andere gasten te respecteren.