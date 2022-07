Horrorpil DES. Waarom ons land vroeggeboortes, kankers en misvormingen als gevolg van ‘onzichtbare Softenon’ al 75 jaar lang doodzwijgt: “Tot drie keer toe kreeg ons baby'tje een hersenbloeding”

Wilrijk, Schilde Antwerpse scouts­groep koortsach­tig op zoek naar nieuwe kampplaats na dubbele boeking: “Niet de eerste keer dat deze boer dit lapt”

Ze zitten met de handen in het haar, de leiding van scoutsgroep Oosterveld uit Wilrijk. Gisteravond – één dag voor de opbouw van hun groepskamp voor 234 leden – vertelde de eigenaar van hun kampterrein in het Waalse Hotton hen doodleuk dat ze niet meer welkom zijn: een andere groep heeft de kampplaats ingepalmd. De groep uit Wilrijk – zwaar ontgoocheld en boos - is nu naarstig op zoek naar een nieuwe stek. “De tijd dringt: onze leden komen maandag al.” Ondertussen duiken al de hele dag verhalen op van groepen die in Hotton door dezelfde man zijn bedrogen. Ook de scouts van ‘s-Gravenwezel blijkt gedupeerd.

