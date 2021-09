Hooligans Eintracht Frankfurt vernielen supporterscafé Antwerp en bekogelen politie aan Bosuilstadion

Vanavond speelt Antwerp FC tegen Frankfurt in de Europa League. De eerste Duitse supporters kwamen woensdag al aan in Antwerpen. De politie treft maatregelen zowel in en rond het Bosuilstadion als in de binnenstad, maar er zijn toch al onlusten gemeld.

“Een groep Duitse supporters die zich had verzameld op de parking van de Makro is rond 14 uur naar café The Great Old afgezakt. De politie was ter plaatse en is er min of meer in geslaagd om de groep weg te houden van het café en de aanwezige supporters. Er is wel glasschade aan het terras. We houden de groep nauwgelet in de gaten”, zegt Willem Migom van politiezone Antwerpen. De politie arresteerde enkele supporters.