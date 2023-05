Hoofdsynagoge Joodse gemeenschap blinkt weer als vanouds na renovatie: “Culturele en religieuze hoeksteen van onze samenleving”

IN BEELD. Honderden lasers op nieuw Zillion-feest in uitver­kocht Sportpa­leis

Zillion-bezieler Frank Verstraeten beloofde een hoogtechnologische ‘state of the art’-show met zijn nieuwe Zillion-productie ‘Iluminati’ in het Sportpaleis en erg gelogen heeft hij niet. 14.000 feestvarkens konden genieten van honderden lasers. Vandaag volgt een tweede editie. “Het Sportpaleis werd omgebouwd tot een ‘blackbox’ waarin de bezoekers in een andere dimensie terechtkomen.”