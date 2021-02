Honderden jongeren troepen samen voor openluchtfeest in Antwerps Droogdokkenpark: politie stelt verschillende pv’s op eerste lentedag

Op verschillende plaatsen in de stad kwamen mensen vandaag buiten om van het zonnetje te kunnen genieten. In het Droogdokkenpark liep dat helaas uit de hand. Op beelden die circuleren is te zien hoe een grote groep jongeren het spontaan op een dansen zetten zonder zich iets van de anderhalvemeterregel aan te trekken.

De politie kwam met enkele combi’s ter plaatse om de menigte tot de orde te roepen maar tegen dan was de rust alweer teruggekeerd. Ook elders in de stad moesten de ordediensten ingrijpen. Elders op de Scheldekaaien was het druk, maar bleef iedereen schijnbaar in zijn of haar bubbel. Er werden verschillende pv’s uitgeschreven. Hoeveel exact is voorlopig nog niet bekend.