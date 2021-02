Honderden jongeren troepen samen voor openluchtfeest in Antwerps Droogdokkenpark: “Het duurde zeker drie uur”

Antwerpen IJskarren mogen dan toch niet uitrijden: “Enkel toegestaan om vanop vaste staan­plaats ijsjes te verkopen”

19 februari Vandaag verschenen er berichten in de pers dat ijskarren in provincie Antwerpen mogen rondrijden om ijsjes te verkopen. Volgens Antwerps gouverneur Cathy Berx is dit standpunt over rondrijdende ijskarren en de interpretatie van de maatregelen foutief. “Omdat we in onze provincie de geldende maatregelen uiteraard correct willen toepassen, zijn rondrijdende ijskarren dus helaas nog niet toegestaan, zoals dat ook elders in het land verboden is”, zegt ze.