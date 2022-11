Honderd Oekraïense vluchtelingen leren Antwerpse haven kennen met plezierboot: “Ideaal om ons land te ontdekken, én elkaar”

voetbal 2NB Ibou Sawaneh bezorgt City Pirates na dubbele achter­stand in extremis nog een punt bij Lille (2-2) : “Op deze manier kunnen we ons redden”

“Hier gaan we weer” moet iedereen bij City Pirates hebben gedacht na een kwartier voetballen in Lille. De thuisploeg puurde uit zijn eerste twee kansen twee (wereld)goals en zadelde de rode lantaarn meteen op met een dubbele achterstand. Maar City Pirates reageerde niet als een hekkensluiter. Met veel inzet en overgave ging het op zoek naar de ommekeer. Wilms tekende voor de aansluitingstreffer en helemaal in het slot zorgde Ibou Sawaneh voor de verdiende puntendeling. Een punt dat weinig betekent in de rangschikking, maar veel meer in de hoofden van de groep van Spencer Verbiest.

27 november