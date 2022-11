Hommage aan overleden bulldog en mascotte Billie op craftbierfestival in Waagnatie: “Dit jaar niet één maar víjftig nieuwe bieren naar Billie vernoemd”

Het is al de vijfde keer dat craftbiercafé Billie’s Bier Kafetaria in de Kammenstraat en vzw HopisHop de handen in elkaar slaan voor het grote Billie’s Craft Beer Fest in de Waagnatie, oftewel één van de bekendste festivals ter wereld voor exclusieve, ambachtelijke craftbieren.

“Het zal de eerste editie van het festival worden zonder Billie”, blikt café-uitbater en mede-festivalorganisator Stéfan Cauwenbergs vooruit. “Daarom willen we het extra speciaal maken met 57 in plaats van vijftig brouwerijen uit alle uithoeken van de wereld - voor de eerste keer ook uit Japan -, meer foodtrucks, meer randanimatie, voor het eerst ook live muziek en nog een heel aantal verrassingen voor de bezoekers, die we nog niet willen verklappen. Heel erg leuk is dat ook brouwerij ‘Hair of the Dog’ - toevallig ook met bulldog in het logo - één van onze gasten is, de grondlegger van de craftbieren in Amerika, een instituut, dat eigenlijk al gestopt is, maar speciaal voor Billie’s nog een uitzondering wil maken.”