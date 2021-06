Hof verwerpt wrakingsverzoek van advocaten in zaak Reuzegom

AntwerpenHet hof van beroep in Antwerpen heeft het wrakingsverzoek van advocaat Joris Van Cauter in de zaak Reuzegom verworpen. Van Cauter vond dat de voorzitter van de raadkamer zijn vraag tot uitstel niet correct had behandeld. Joris Van Cauter noemde de voorzitter vooringenomen omdat hij al bij voorbaat de vraag tot uitstel zou verworpen hebben.

Persrechter Jo Daenen van het hof van Beroep: “Het hof verwerpt dit wrakingsverzoek. Meester Van Cauter had een subjectief gevoel dat zijn vraag tot uitstel bij voorbaat was verworpen door de raadkamer. Dit subjectief gevoel wordt door geen enkel objectief element ondersteund. Daarom wordt het wrakingsverzoek verworpen.”

Advocaten in de zaak Reuzegom hebben nu vijftien dagen de tijd om bij het Hof van Cassatie in beroep te gaan tegen deze uitspraak van het Hof.

Daarom zal de raadkamer in Hasselt waar het dossier vandaag zou besproken worden, de behandeling nog even uitstellen tot de beroepstermijn is verstreken. De raadkamer van Hasselt stelde de behandeling vanmiddag uit. Op 20 juli wordt de zaak Sanda Dia voor de derde keer voorgelegd aan de raadkamer.

Drie woorden

Het dossier over de dood van Sanda Dia stond aanvankelijk begin juni geagendeerd in Hasselt. De raadkamer moet beslissen of alle 17 verdachten van studentenvereniging Reuzegom straks voor de strafrechter moeten verschijnen. Advocaat Joris Van Cauter had de voorzitter van de raadkamer gevraagd om ‘conclusietermijnen’ te bepalen. Dat is een planning waarin advocaten afspreken wie wanneer en hoelang wenst te pleiten.

De voorzitter van de raadkamer in Hasselt liet Van Cauter weten dat zijn verzoek niet wettelijk was. “De zaak Sanda Dia wordt behandeld op de raadkamer van 7 juni.” Ook aan de ruim dertig andere advocaten in de zaak gaf de voorzitter die boodschap door, weliswaar in licht andere bewoordingen: “De zaak Sanda Dia wordt voor behandeling gesteld op de raadkamer van 7 juni.”

Advocaat Van Cauter zag in die drie andere woorden een vooringenomenheid van de voorzitter van de raadkamer. Zijn verzoek tot conclusietermijnen werd bij voorbaat afgewezen, nog voor het op de raadkamer zou besproken worden. Daarom diende hij een wrakingsverzoek in. Hij vond dat de voorzitter in Hasselt niet objectief meer was.

Persrechter Jo Daenen van het hof van beroep in Antwerpen: “Het hof ziet dat anders. De bewoordingen in de brieven aan Van Cauter en de dertig andere advocaten waren misschien wel wat anders, de boodschap was inhoudelijk dezelfde: de zaak zou op 7 juni worden behandeld. Ook het gegeven dat de raadkamer deze mededeling deed aan alle advocaten afzonderlijk, is geen teken van vooringenomenheid. De voorzitter wou enkel vermijden dat iedereen het uitstel van de raadkamer als vaststaand feit zouden aannemen.”