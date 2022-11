Hof van Leysen is meer dan 6.000 bomen rijker: “Het groene hart teruggeven”

“Het Hof van Leysen is met twee hectare het kleinste provinciale groendomein van de provincie Antwerpen, maar heeft zeker ook zijn waarde op het vlak van natuur”, klinkt het bij de provincie. “Hoewel het domein zich midden in de stad bevindt, zijn er nog verschillende bosplanten te vinden zoals daslook, bosanemonen, bosviooltjes en kraailook.”

Daarnaast heeft het domein een belangrijke maatschappelijke functie. Het initiatief voor dit project kwam dan ook van de buurtbewoners. “We zijn blij dat de provincie meteen enthousiast was over ons voorstel”, benadrukt Vincent Merlin van buurtcomité De Lei. “Samen hebben we de handen in elkaar geslagen en kunnen we de natuur in het park terug meer kansen geven.”